Participantes BBB 24: conheça Lucas Henrique que está no grupo Pipoca

O carioca Lucas Henrique tem 29 anos e é professor de Educação Física. Nascido e criado no Complexo da Maré, é o caçula de cinco irmãos. Começou a trabalhar aos 14 anos, fez pré-vestibular em uma ONG da comunidade e, anos depois, graduou-se em Educação Física. Depois da graduação, especializou-se em Relações Étnico-raciais. Acredita que a capoeira o conecta a sua ancestralidade.

Hoje, é professor em uma escola municipal da Maré, mestrando em Educação e professor de capoeira para adultos. Também atua formando outros mestres, inclusive em missões em Cabo Verde, na África. Além disso, faz parte do projeto social Luta Pela Paz, uma ONG internacional que trabalha com esportes em territórios vulneráveis.

Ocupa com frequência espaços de liderança e ressalta que sabe convencer as pessoas usando argumentos a seu favor. Apesar disso, afirma reconhecer quando erra. Adianta que é do tipo que evita brigas, mas não aceita ser passado para trás. Destaca que pessoas incoerentes o tiram do sério e que outra coisa que o desagrada é intromissão em sua vida. É casado e diz ter muitos colegas, mas poucos amigos. Confessa ter um senso de humor típico de “5ª série”, e que é o professor “amigo dos alunos”. “Meu fechamento é quem gosta de cerveja, de conversar e de contar piadas bestas”, aponta.

