Paredão recorde do BBB, entre Prior e Manu, completa 2 anos

Nesta quinta-feira, 31, são completados dois anos do Paredão histórico do Big Brother Brasil que recebeu 1.532.944.337 de votos. O recorde ocorreu na edição 20.

Os participantes que estavam na disputa eram a cantora Manu Gavassi, o arquiteto Felipe Prior e a influenciadora Mari Gonzalez, mas o enfrentamento que dividiu o público e estimulou a votação on-line foi entre os dois primeiros.

Mari recebeu apenas 0,76% dos votos, enquanto Manu teve 42,51% e Prior foi eliminado com 56,73%.

O segundo maior Paredão do BBB ocorreu na edição 22, que está no ar. A disputa entre o ator e cantor Arthur Aguiar, a influencer Jade Picon e a professora Jessilane Souza recebeu 698.199.078 votos, ou seja, menos da metade do Paredão record de 2020.

No BBB 22, a disputa foi entre os fãs de Arthur e Jade. Ela foi eliminada com 84,93% dos votos, enquanto Arthur teve 1,77% e Jessilane, 13,3%.