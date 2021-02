Papo entre Arcrebiano e Arthur reforça teoria que eles se conhecem de antes do 'BBB21'

Nas redes sociais, a teoria que Arcrebiano e Arthur são amigos desde antes de entrarem na casa do “Big Brother Brasil” circula desde o começo do reality, mas vem ganhando força após uma fala de Bill. Isso porque os dois, que são naturais do Espírito Santo e que moraram em Goiânia na adolescência e trabalham como instrutores de crossfit, falavam sobre uma conversa que tiveram com Marcos, onde, supostamente, teriam recebido algum tipo de instrução.

“A gente ia esperar isso aqui, mano. O que o Marcos falou para gente”, disse Arcrebiano enquanto Arthur chorava.

o bill confirmando que eles se conhecem aqui de fora “o que q o Marcos falou pra gente?” pic.twitter.com/ob2931v5Ub — portal lucas penteado (@romerzin) January 30, 2021

O colunista Leo Dias já afirmou que a ideia da produção teria solicitado que eles finjam não se conhecer, mas que façam uma aliança no jogo. O jornalista ainda disse que cada um do grupo “Pipoca” teria um par do “Camarote”. A revelação seria feita logo no início do reality. No entanto, essa informação seria dada individualmente. Assim, os participantes não poderão comentar entre si.

Quem é Marcos?

A pessoa a quem Arcrebiano teria se referido é Marcos Moraes, da MM Estratégia de Imagem. A agência cuida das redes sociais e carreira de ambos os brothers.

O agente, que atualmente mantém sua conta no Instagram privada, seguia Arcrebiano e Arthur. Os dois brothers também seguem Marcos na rede, no entanto, a dupla não se segue.

A agência divulgou uma nota, onde afirma que Bil já era um dos clientes por causa de sua carreira de modelo, e Arthur só procurou a empresa após saber que tinha chances de ser escolhido para entrar no "BBB".

Confira a nota na íntegra:

Visando proteger as partes envolvidas, que podem ser prejudicadas, viemos esclarecer que o participante do "BBB 21" Arcrebiano Araújo já fazia parte do casting da MM Estratégia de Imagem. Ele é modelo e fez inscrição para participar do programa, participou de seletivas e entrou.

O Arthur Picoli, quando soube que teria chances de entrar no programa, procurou o nosso escritório para gerenciarmos as redes dele. Ou seja: uma grande coincidência!

Somos um escritório que assessora várias pessoas e temos muita ética no nosso trabalho!

E no "BBB" sabemos que os anônimos só entram através de inscrição e a equipe que vai gerenciar as redes sociais de cada um deles são equipes diferentes, distintas, que trabalham com total ética também!

Os dois participantes não se conhecem, nunca se viram, um não sabia da participação do outro, pois sabemos que a equipe do programa pede total sigilo nessas informações.

E poderiam até se conhecer, agora falarem que combinaram, fizeram um "pacto", se terem certeza disso, é totalmente antiético.