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O que tem hoje, domingo (5), no BBB 26? Modo turbo traz eliminação no fim de semana

Chaiany, Juliano Floss e Marciele disputam a permanência na casa em mais uma rodada decisiva do reality show

O Liberal
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Chaiany, Juliano Floss e Marciele estão no paredão deste domingo (5) (Instagram @bbb)

O público do Big Brother Brasil 26 acompanha neste domingo (5) a 12ª eliminação do reality, além de uma nova Prova do Líder e a formação do 14º Paredão. Na berlinda, Chaiany, Juliano Floss e Marciele disputam a permanência na casa, rumo às últimas semanas do programa.

Após o anúncio do resultado da berlinda atual, o ciclo de dinâmicas para a disputa pelo prêmio milionário se reinicia. O apresentador Tadeu Schmidt, ao encerrar o programa ao vivo de sábado (4), convocou o público para os próximos eventos.

“Amanhã tem Eliminação, Prova do Líder, novo Paredão, tudo isso depois do Fantástico. É o modo turbo!”, destacou Schmidt sobre o ritmo acelerado do reality.

Como o Paredão foi formado

A formação desta 12ª berlinda ocorreu um dia após a eliminação de Solange Couto. A dinâmica da semana começou com Samira se tornando a nova Líder do BBB 26 na prova de quarta-feira (1). Em seguida, Jordana venceu a Prova do Anjo na tarde de sexta-feira (3) e garantiu sua imunidade.

Ainda na sexta-feira, durante o programa ao vivo, os participantes do reality definiram os emparedados. A Líder Samira exerceu seu poder e indicou Marciele diretamente ao Paredão.

Na votação realizada no Confessionário, Juliano Floss foi o participante mais votado da casa. As regras da semana previam que o segundo mais votado também seria emparedado, mas houve um empate entre Chaiany e Gabriela.

Para o desempate, coube à Líder Samira o "voto de Minerva". A gaúcha optou por emparedar Chaiany, completando assim a 12ª berlinda do BBB 26.

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