Nego Di chama Boninho de 'bicha velha' e diretor bloqueia ex-BBB

O clima esquentou e não foi dentro da casa do “Big Brother Brasil 21”. O ex-participante da edição, Nego Di, não vem gostando do jeito como tem sido tratado pela Globo após sua eliminação. Por outro lado, o diretor do reality, Boninho, também não aprovou a postura do ex-BBB nas redes sociais e bloqueou o gaúcho no Instagram.

Nego Di expôs o bloquei nas redes sociais e desabafou sobre o Big Boss. “O Tiago postou uma parada, fui clicar no Boninho e não consegui. Procurei, e deu usuário não encontrado. Acho muito engraçado e levo na esportiva. Porque, se não fizesse sentido as coisas que estou falando, ele não ia me bloquear”, explicou.

Nesta terça-feira (2), Nego Di participou da gravação do “Flow Podcast” e quando foi perguntado sobre como era o Big Boss, o descreveu como uma “bicha velha”.

Anteriormente, o humorista havia afirmado que há uma movimentação dentro do “BBB” que poderia influenciar no jogo. O gaúcho também reclamou que estava sem suporte da emissora.

“Não vieram atrás de mim, não entraram em contato nem nada. Só continuam se isentando de qualquer coisa. Estou indo nas paradas porque, já que eles não me dão espaço para falar, vou no espaço que outras emissoras e outros canais de YouTube estão me dando. Mostrar meu trabalho e mostrar meu ponto de vista”, relatou o humorista.