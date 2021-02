Namorado de Viih Tube diz que deixou de assistir ‘BBB21’: ‘Não transparece quem ela é’

O youtuber Bruno Magri usou seu Instagram, na madrugada dessa quarta-feira (3), para comentar a participação da namorada, Viih Tube, atualmente confinada no BBB21. Ele fez vídeos em seus stories depois da conversa acalorada entre a namorada e Juliette.

"Gente, está uma tristeza isso. Sei nem o que falar. Eu estava assisntindo ao pay-per-view agora, até parei. Não vou mais assistir, porque estava me fazendo mal. Estou me sentindo mal. Lá dentro as coisas são muito distorcidas, o jeito que eles veem o jogo. A Viih não é essa que está lá", começou ele.

Depois de um longo discurso com outros brothers, em que Juliette se mostrou incomodada com o jeito que tem sido tratada, Viih e ela conversaram a sós sobre o assunto. A influencer, então, disse que sempre tentou apoiar e entender a advogada e maquiadora, mas que sente que seus esforços foram em vão.

Ao final do papo, então, Viih disse que seria melhor as duas se afastarem por um tempo, pois a influencer estava se sentindo com um peso nas costas que ela não se sente na obrigação de carregar. A decisão dividiu o público, com alguns defendendo a decisão de Viih e outros a condenando por ter pedido um tempo na relação entre elas.

"Se ela estivesse aqui fora ela veria totalmente diferente e é triste, porque eu sei a pessoa que ela é, mas não está transparecendo isso lá. Mas em um dia muita coisa muda, eles ainda vão conversar bastante. Orem muito por ela. Vai dar tudo certo, espero", completou o namorado.