Namorada de Lumena diz não reconhecê-la no ‘BBB 21’

Fernanda Maia, a namorada da polêmica Lumena, se pronunciou em seu Instagram sobre o comportamento da sister no reality e a cobrança para que ela se posicione sobre as ações da amada.

"Só tenho condições de responder pelos meus próprios atos", começou, em reposta ao número absurdo de mensagens que diz receber cobrando "respostas que não devem ser dadas por mim, afinal eu sigo com meus princípios".

"De um modo geral, não esperava que o jogo ganhasse um tom tão violento e que fosse tão doloroso acompanhar", escreveu Fernanda. “Não tem sido fácil assistir ao programa e não reconhecer a Lumena que eu namoro. Não tem sido fácil também lidar com as tentativas de me tirarem o direito de entender como isso tudo me atravessa, no meu tempo”.

A namorada da psicóloga reforça que não tem motivo para se sentir intimidada pela demanda de respostas públicas e pede: "Parem de me ameaçar, de cobrar posicionamento ou de relacionar com a minha carreira artística".

"Tentar me atingir dessa forma é compactuar com toda essa onda de violência e, na moral, na era do 'passar pano' e do 'cancelamento', eu só quero que vocês lembrem que eu e a família de Lumena não entramos no BBB21 e o que temos a dizer precisa ser apenas a ela.", conclui.