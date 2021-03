Tamy Contro fala do marido, Projota, no 'BBB21': 'É meu malvado favorito'

Neste domingo (28), Tamy Contro, esposa de Projota, usou o Instagram Stories para fazer uma declaração de amor ao marido, confinado no "Big Brother Brasil 21" e no paredão da semana. Ela falou sobre estar há mais de um mês longe do cantor e defendeu a permanência do artista no reality.

"A saudade dói demais, ela tortura! Mas assim é você, foi tentar mais uma vez algo novo, almejando o melhor para os que te cercam. Eu tenho muito orgulho de você, e não sei se você tem ideia do quanto. Por mais que seja só um jogo, as peças são reais, mas vivendo de formas surreais. E por isso é muito difícil te ver errar e não poder te direcionar, te ver cair e não poder te segurar. Você falou no programa algumas vezes como eu sou seu eixo e eu sei o porquê, é porque o mundo sempre te ensinou tudo na base da pancada, você apanha sem parar desde que se deu por gente", disse Tamy. O casal tem uma filha, Marieva, de um ano.

Sobre a fama de “vilão” que o cantor ganhou no "BBB", Tamy disse que pode fazer com que as pessoas não consigam ver o lado bom de Projota. "Mas eu posso dizer que se você é o vilão, é o meu malvado favorito! E pra mim, a parte linda que você tem no coração mesmo após tantas adversidades é o que eu mais admiro. E eu vejo elas todos os dias, mesmo que os outros se ceguem. Você é muito forte, batalhador, sonhador, sensível, incrível e muito real", defendeu.

"Que sua missão demore o tempo que precisar para se completar, se for terça ou daqui dois meses, eu não sei... mas te garanto, que quando você sair dessa porta, eu estarei do outro lado te esperando de braços abertos. Porque no reality da vida real, você faz muuuuita falta. Te amo meu companheiro de vida, saudades!", completou.

Para finalizar, Tamy pediu votos contra Lumena, com quem Projota disputa o paredão, ao lado de Arthur. "Gente, estou tremendo. Ai, que coisa ruim, estranha. Eu, obviamente, sou 'fora, Lumena'", declarou.