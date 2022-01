Mudança de visual e jogo das primeiras impressões dominam a manhã dos brothers

Na primeira manhã dos brothers e sisters no BBB 22, Tiago Abravanel varreu a cozinha cozinha com a ajuda de Douglas Silva e Jessilane. Maria, aproveitou o confinamento para mudar o visual com a ajuda dos colegas. Naiara Azevedo cozinhou para todos no almoço e ganhou aplausos.

Luciano já está pensando na imunidade da Prova do Anjo: "Acho que hoje não vai rolar Raio-X porque hoje tem prova ou de imunidade...", disse. Já Jessilane comentou o que vai fazer na academia, que tinha acabado de abrir: "Eu estou doida para começar a manipular aqui as pessoas'.

O jogo de primeiras impressões, comandado pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite de estreia do programa, deu o que falar. Os participantes tiveram que dar plaquinhas com adjetivos para outros moradores da casa. Natália revelou: "Vi ele mal ontem por causa da placa. Eu já estou mal da placa, e está tudo bem". Jessilane comenta: "Acho que comecei a pesar na mente dele sobre isso". A mineira, em seguida, repete: "Eu fiquei mal".

Após madrugada de confraternização, os confinados conversaram na cozinha do VIP e Natália brincou com Eliezer: "Aqui, dá uma risadinha para a gente começar o dia? Eu te faço uma massagem se você der uma risadinha".

Tiago Abravanel, Maria, Laís e Brunna falaram na cozinha sobre a convivência e a rotina na casa. A médica opinou: "A convivência até que é tranquila, se fosse convivência só. O problema é que tem Jogo da Discórdia, indicar alguém para o Paredão. Isso vai gerando um atrito. Esse é o problema'".

O raio-x estreou e os confinados já soltaram o verbos: "Não sei se estou tendo ‘feelings’ certos ou errados, não quero ser injusto. Mas eu não quero sair. E desculpa se eu estiver fazendo errado, mas eu quero tentar proteger quem eu gosto e a mim".