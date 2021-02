Mentiras e muita confusão fazem Gil querer deixar o BBB21

Após fofoca generalizada na casa do BBB21 sobre combinação de votos envolvendo Gil, Karol Conká foi tirar satisfação com Carla Diaz, que acordou Arthur. O economista se descontrolou com as mentiras dos brothers, gritou e pedindo até para ser votado e sair do BBB.

“Eu quero sair, me coloca no paredão. Eu não minto e ninguém tem coragem de falar o que falou”, exclamou Gil.

Depois da confusão, Diaz e Fiuk acalmaram o colega e explicaram que sabiam que ele falava a verdade, mas que precisava se acalmar para a mentira não ser abafada pelo seu “surto”.

Confira: