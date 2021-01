Lucas Penteado decide abandonar 'BBB' após briga feia com brothers

Na manhã deste sábado (30), Lucas Penteado, de 24 anos, quase desistiu de sua participação no reality show. Após brigar com alguns brothers, nesta madrugada, o ator arrumou as malas para deixar a casa, mas desistiu na hora H.

Lucas irritou os colegas de confinamento com conversas misturando postura de jogo, questões raciais e acabou entrando em guerra com Camilla de Lucas, Karol Conká, Kerline e Lumena.

Após perceber ter ficado sem aliados no jogo, Lucas arrumou as malas e ficou sentado na frente do confessionário em dúvida sobre sair. Arcrebiano tentou conversar com ele pra cancelar a saída, e o brother fez longo desabafo por se sentir sozinho.

"Ah, mano, me dá um sinal. Eu não sei fazer esse jogo. Não sei viver o que o mano viveu. Todo mundo odiando e sabendo que ir para o paredão é você. Se eu for para o paredão é você. Você ficou doidão na festa e ninguém pula na frente da sua bala".

Em seguida, Caio o abordou: "você tem certeza do que quer fazer? Não se resolve as coisas desistindo. Dorme e amanhã você pensa de cabeça tranquila".

Ele, inicialmente, alegou que precisava sair para conversar com uma psicóloga. "Tenho, mano. Eu quero falar com a psicóloga. Não sei como faz. O jeito normal de chegar e jogar. Tem uma pá de gente jogando!".

Em seguida, o ator mudou de ideia e mandou uma mensagem para sua mãe. "Eu vou tentar, mas acho que não dá, mãe. Não sei brincar, mãe. Falei que ia ser assim".