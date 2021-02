Juliette tenta dar um selinho em Sarah e fãs vão à loucura

Os fãs de Sarah e Juliette foram a loucura na noite dessa quinta-feira (25). Isso porque a advogada “quase” deu um selinho na consultora de marketing.

A cena foi a seguinte: as duas tomavam drinks do cooler, enviado pela produção. Elas estavam no jardim, ao lado de Rodolffo. Juliette disse para o sertanejo que tem gente na casa achando que está rolando um clima entre eles. Em seguida, a advogada vai em direção de Sarah para dar um selinho, mas a loira se esquiva e coloca a mão na frente.

Vou ajudar minha amigas Sarietters na fic kkkk😎



Sarah deu selinho na Karol e na juliette não pq sabe que com a Juju rolaria sentimento. Tô certa na tese?#BBB21 #Juliette pic.twitter.com/xtJTOmPOf6 — Na Moita🌵 (@MirellaNaMoita) February 26, 2021

Na web, os internautas lamentaram o desvio de Sarah, mas não perderem as esperanças.

a juliette e a Sarah juntas tem todo o meu coração — Nxs🌙🌊 (@knatxsilva) February 26, 2021

esse quase beijo da juliette e da Sarah mdsss eu vou morrer — maluuu(👻osa) (@thebeyocalitz) February 26, 2021

Pq a Sarah e a juliette não se beijam, é só beijar 💀 — PF (@paolafuhrmann) February 26, 2021