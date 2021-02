Juliette revela que estava tentando concurso público no Pará antes do BBB

Na tarde desta segunda-feira, 22, durante uma conversa com Camilla de Lucas, Thaís, João, Gil e Sarah na xepa, Juliette revelou que já chegou a se inscrever para participar de um concurso público no Pará.

Reunidos na cozinha da casa, os brothers falavam sobre o que cada um estava fazendo até pouco antes de ser chamado para participar do reality show. A paraibana contou que vinha estudando para concurso, e que havia se inscrito em três certames públicos nos estados do Paraná, Rio Grande do Norte e Pará.

Juliette já contou ao longo desta edição do programa que abriu mão da medicina para cursar Direito e realizar o sonho de se tornar delegada. Segundo a 'sister', o objetivo principal até a entrada no BBB era passar na prova da Polícia Rodoviária Federal ou da Polícia Civil, preferencialmente da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Mas que qualquer oportunidade seria bem vinda.

A advogada também relevou que já havia tentado participar do Big Brother Brasil 2019, mas não foi chamada. Este ano ela disse à família que faria uma nova tentativa, mas a mãe aconselhou que ela não criasse muitas expectativas para não se frustrar novamente, e que mantivesse o foco nos estudos, que poderiam garantir um retorno mais certo.

Mesmo assim ela resolveu arriscar, e dessa vez teve a sorte de ser selecionada.