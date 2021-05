João Luiz Pedrosa posta vídeo com visual Drag Queen

O ex-BBB João Luiz Pedrosa surpreendeu os fãs ao mostrar um vídeo com a transformação para um visual Drag Queen ao participar do quadro Dellamake, no canal no YouTube da artista Bianca Dellafancy. O resultado acabou chegando aos Top10 nos trending topics do Twitter nesta quarta-feira (19).

“A primeira coisa que eu faria com meu ‘eu’ do passado é dar um abraço nele, para simbolizar que está tudo bem ser quem você é. E, principalmente, para que isso represente o abraço das pessoas que, um dia, você não recebeu”, afirmou João Luiz em conversa com Bianca.

tá bom pra você? https://t.co/WEerhYkWAN — João Luiz (@joaoluizpedrosa) May 19, 2021

Ela se derreteu pelo ex-BBB. “Que orgulho desse papo e dessa transformação! Corre pra assistir na íntegra lá no meu canal do YouTube! João Luiz Pedrosa foi uma delícia estar com você, você arrasa!”, afirmou Bianca. “As pessoas já me perguntaram se eu fazia drag por conta da falha na sobrancelha. Mas eu nunca me montei completamente. É a primeira vez”, disse João.