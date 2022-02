Internautas cobram ida de Tatá Werneck ao BBB 22; ela responde.

Tatá Werneck ficou confinada no Big Brother Brasil de 2014, por 12 horas, com a personagem "Valdirene". Internautas lembraram da ocasião e começaram a incentivar a atriz a repetir a participação no reality. “Poderia ter um remake de Valdirene nessa edição do BBB, queria tanto. Faz acontecer”, pediu um seguidor.

Tatá respondeu com um tuíte: “Pedi pra entrar mas acho que não é tão simples. Vou ter me inscrever mesmo”.

Os fãs se animaram com a ideia e postaram comentários de incentivo à artista.

Enquanto isso, dentro da casa do BBB 22, Tiago Abravanel revelou que Silvio Santos elogiou Tatá Werneck ao assistir o neto sendo entrevistado pela humorista em Lady Night. Ele recordou a situação em conversa com Linn da Quebrada e Pedro Scooby.

Segundo o ator, o dono do SBT comentou em áudio: “Olha, o programa foi muito legal, você estava super bem, falou super bem (...) Mas eu nunca vi uma pessoa tão talentosa, tão ágil e rápida. Essa menina é um fenômeno. É a melhor entrevistadora que eu já vi na minha vida”.

Tiago disse que mostrou o áudio para Tatá, que chorou emocionada.