Humilhada pelo líder e abandonada pelo affair, Carla desabafa sobre Arthur: 'Fiquei cega'

Em conversa com Camilla no "BBB 21", Carla desabafou sobre o Arthur nesse domingo (7). Carla foi emparedada pelo voto do líder Rodolffo. No discurso de indicação, o sertanejo apontou "falta de lealdade" da atriz para com o affair. Arthur, que foi o anjo, teve o poder de dar imunidade a um brother, mas escolheu proteger Projota.

Após o paredão, Camilla tentou encorajar a amiga: "Eu quero a Carla Diaz de volta. Eu senti você perdidinha".

"Concordo. Amiga, mas eu tava gostando real [do Arthur], então fiquei cega. Posso ter ficado cega, sim. Assumo", disse.

"Não é questão de ficar cega. Não ficou", consolou Camilla.

A loira continuou: "Sei lá, cara, eu ainda tô muito confusa, sabe. Eu também não quero nem ficar falando, não sei nem se eu devia ter falado ali, mas eu precisava, sabe? Porque todo mundo fica me olhando assim... E tipo, [o Arthur] tá pagando de santo ali pra todo mundo, agora".

O paredão da semana é falso. O público decide se Caio, Arthur, João ou Carla ganham o poder de deixar a casa na próxima terça, ir para um quarto secreto e ainda ganhar um veto do anjo para ser usado na sua volta, com prazo de uso de duas semanas. O escolhido ficará em um ambiente com televisões, mas sem som. Quando quiser ouvir, terá que usar uma ficha e poderá escutar o áudio por 2h. O brother terá seis fichas ao todo para utilizar quando solicitar. Já o segundo e o terceiro colocado escapam do veto da próxima prova do líder. Já o quarto colocado na votação da berlinda fake ganha voto com peso dois quando for ao confessionário.