Gilberto dá aula de economia enquanto rebola: 'Emite moeda, adoro, vai!'

Gilberto mostrou seu conhecimento como doutorando em Economia para dar uma aula sobre a relação entre inflação e desemprego para Juliette no banheiro do “Big Brother Brasil 21”.

"O custo para reduzir o desemprego é aumentar a inflação. Phillips tem toda uma curva, uma teoria que explica isso, entendeu?", explicou o brother. Gil acrescentou: "Por exemplo, a emissão de moeda gera um custo para a sociedade e esse custo da geração da moeda é a inflação".

Paulo Guedes com seus dias contados como ministro da economia brasileira #bbb21



Aula com ele Gilberto pic.twitter.com/49WOBIGN2S — vigorando no momento 🎓🕵🏼‍♀️🌵 (@tribbianisccp) February 18, 2021

A aula continuou com o bom humor característico do pernambucano. "Muitas pessoas pensam assim: 'Ah, mas quando eu for presidente da República eu vou emitir moeda no Banco Central, vou dar dinheiro para todo mundo, todo mundo vai ficar rico, bora Brasil, vai Banco Central, emite moeda, adoro, vai", ele completou, emendando com uma rebolada e seu clássico "tchaqui tchaqui".

"Aí quando eu comecei a estudar eu falei: 'Ohhh'", finalizou, arrancando uma risada da paraibana.