Fora do BBB21, Nego Di recebe recado de Lucas Penteado: 'Reconheça os erros'

A eliminação de Nego Di, do "BBB21", com recorde de rejeição, foi muito celebrada por Lucas Penteado. A relação dos dois no programa foi apontada por Tiago Leifert como um dos motivos para a saída do humorista. No confinamento, os brothers foram aos extremos: de melhores amigos até inimigos declarados.

Dupla vitoriosa nas provas da casa, Nego Di brincava e até nomeou a amizade de "os guri", mas a situação mudou rapidamente após Lucas "dar trabalho" na segunda festa do programa.

Inicialmente, o humorista teve uma conversa amigável com o ator, mas em questão de dias disse ter vontade de "arrebentar a cara dele" e o acusou de defender vagabundo — em referência ao movimento estudantil que Lucas fez parte antes de entrar no programa. Por fim, Nego Di vetou o ex-amigo da prova do líder seguinte — apenas uma semana após vencerem a liderança juntos. O caso foi interpretado como traição pela maioria do público.

Após a edição ao vivo do programa global, o ex-Malhação publicou um vídeo nas redes sociais com um recado para o desafeto. “Aí menor, espero que você reconheça todos os seus erros na técnica do jogo. Entendeu? Nada pessoal. Se quiser trocar ideia, pode chamar…. Não, não vem me chamar não”, disse Lucas.