Fiuk usa banheiro logo após Thaís e sister se envergonha: 'Eu caguei'

Ontem (10), na festa do líder do "BBB 21" Rodolffo, Fiuk surpreendeu Thaís entrando logo após a sister no banheiro. Ela ficou envergonhada e cobrou Viih Tube por não ter evitado o "acidente". O motivo? Necessidades pessoais.

"Caral**, Vitória, você deixou ele entrar no banheiro e eu tava fazendo o número dois. Como assim?". Viih, então, diz não ter nenhuma relação com a história. "Eu não tenho nada a ver com isso. Eu ia falar 'não entra'?. Oxi, o que eu ia fazer?", disse. "Era pra não entrar", respondeu Thaís.

Thaís seguiu falando que agora corre o risco de ser ironizada por seu affair. "Amiga, eu caguei. E agora? Ele vai olhar na minha cara e falar assim 'cagona'". "E você caga mesmo. É normal", brincou Viih Tube. "E é ótimo", brincou Thaís.

Com Pocah, Thaís voltou a lamentar o ocorrido. "Fiuk tava atrás de mim no banheiro. Que vergonha. Ele entrou em seguida que eu sai. Ele escutou eu. Pois é, foi uma vergonha". "Seu cocô tem cheiro de rosas", consolou Pocah.