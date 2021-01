Fiuk e consultora de marketing são apresentados para o 'BBB 21'

Fiuk tem 30 anos e uma longa carreira como cantor e ator. O paulistano se classifica como artista e diz que sempre quis participar do “Big Brother Brasil”, também que prevê que muita gente vai querer conprar briga com ele.

Sarah, de 29 anos, é de Brasília (DF) e atua como consultora de marketing digital. A loira adiantou que gosta de festa e de curtir e revelou que guarda rancor.

