Equipe de Paula Fernandes explica motivo de agenda vazia

O nome da cantora Paula Fernandes vem sendo cotado como participante do time camarote do "Big Brother Brasil 23", mas ela e a equipe seguem negando a participação no reality. A coluna do Léo Dias entrou em contato com a assessoria da artista para saber o motivo da agenda de shows estar vazia nos primeiros meses de 2023 e a assessoria respondeu que ela estará de férias nos meses de janeiro e fevereiro.

“Paula sempre recebe com carinho todas as especulações sobre convites para o BBB. Mas, não são reais. Para o próximo ano a agenda já tem diversas ações previstas de shows e turnês no exterior. Além disso, continuará trabalhando seu álbum recém lançado 11:11. Em janeiro e início de fevereiro, a cantora estará de férias, como sempre o faz há muitos anos.”, diz o comunicado

Ainda de acordo com a coluna, a última apresentação da sertaneja acontecerá no dia 29 de dezembro na cidade de Coimbra, em Minas Gerais.