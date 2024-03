Em festa do BBB24, Lucas Buda solta suspiros ao observar rebolado de Pitel e Giovanna durante dança

Durante a festa da líder Giovanna, na madrugada de quinta-feira (21), Lucas Henrique, o Buda, protagonizou uma cena curiosa e que viralizou nas redes sociais. Ao som de "Miss Independent", de Ne-Yo, Pitel e Giovanna dançaram e rebolaram de forma sensual, arrancando suspiros do participante do BBB24.

Na ocasião, Buda aparece sentado em uma das poltronas próximo às duas e as observa. Em um certo momento, ele solta um suspiro, se abraça em uma das almofadas da decoração da festa e se deita sozinho.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, usuários se divertiram com as caras e bocas do participante ao observar a sister na pista de dança. "Ele ta é apaixonado", disparou um perfil. Outros comentários também viralizaram. Confira:

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com