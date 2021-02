Dennis DJ se oferece para produzir músicas de Lucas Penteado após ator sair do 'BBB21'

Comovido com a saída de Lucas Penteado do “Big Brother Brasil 21”, Dennis DJ entrou em contato com o ator e se dispôs a ajudar o ex-BBB em sua carreira musical. Um vídeo onde os dois conversam foi divulgado nas redes sociais do produtor nesta segunda-feira (8).

No domingo (7), após o ator deixar a casa do “BBB”, Dennis se prontificou, por meio de uma mensagem de áudio no Twitter, a ajudar a realizar um dos sonhos do ator. "Lucas, vou te ajudar, tá bom? Sei que você tem um sonho de ser MC e estou aqui a disposição para produzir todas as músicas que tiver vontade", disse o DJ.

"Se você não tiver a música a gente vai arrumar uma. Vamos fazer a música", completou o artista.