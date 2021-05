Contrato de Gilberto com banco é quase o dobro do prêmio do ‘BBB 21’; veja valores

Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, está faturando alto desde que deixou o reality show da TV Globo, o 'Big Brother Brasil 21'.

Segundo informações do Notícias da TV, o economista faturou R$ 2,5 milhões só no contrato que assinou com o banco espanhol Santander. Com um contrato de 18 meses com a instituição financeira, ele vai figurar em uma sequência de propagandas que vão se estender até 2022.

Vale lembrar que o pernambucano já assinou contrato com uma marca de laticínios, uma gigante do setor de chocolates e com uma multinacional que produz sabão em pó. Além disso, ele tem um contrato fixo com a emissora que o projetou à fama e vai estrear como repórter no programa “Encontro”.