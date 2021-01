Dos gêmeos paraenses à Andressa Urach: confira a lista de famosos cotados para o BBB21

Alguns possíveis nomes do Big Brother Brasil 21 já começaram a circular nas redes sociais. Embora a produção do reality show ainda não tenha divulgado a lista oficial dos escolhidos, internautas reuniram “evidências” que apontam para o confinamento de algumas celebridades.

Nomes como Gustavo Mioto, Luana Piovani, Mariana Rios e Antônia Fontenelle já foram cotados pelos fãs, mas negaram a participação. Esta última chegou a dizer que, só toparia com a condição de receber "R$ 1 milhão de cachê por mês".

Dos atores e ex-globais paraenses Tiago e Diego Homci à ex-fazenda Andressa Urach, confira os famosos especulados para o BBB 21:

Tiago Homci e Diego Homci

Reprodução Instagram

Os gêmeos paraenses são ex-globais, que participaram da novela "Além do Horizonte", da TV Globo. Eles foram selecionados para A Fazenda" da Record deste ano, mas perderam a vaga porque um deles contraiu o novo coronavírus. Dispensados por Rodrigo Carelli, os dois estão na mira de Boninho, conforme adiantou a coluna de Léo Dias.

Flávia Pavanelli

Reprodução Instagram

Na noite da segunda-feira (4), Flávia Pavanelli compartilhou um vídeo em seu Instagram que levantou suspeitas. Nas imagens, ela aparece arrumando malas. "Tá arrumando tanta coisa para quê?", questionaram. Os internautas não deixaram a situação misteriosa passar batido e já apontaram a participação da influenciadora no BBB 21.

Kéfera

Reprodução Instagram

Um seguidor de Boninho pediu para que Kéfera integrasse a próxima edição do reality show e recebeu uma resposta inusitada: "sou fã dessa menina", disse o produtor do Big Brother Brasil. A resposta foi o suficiente para que os fãs do programa começassem a especular que a youtuber seria uma das convidadas da próxima edição.

Gracyanne Barbosa

Reprodução Instagram

Gracyanne Barbosa, que mantém uma dieta de 40 ovos por dia, expressou preocupação caso entre na casa: ela disse que queria saber se poderá levar seus ovinhos para o programa. Para manter a forma, a musa fitness precisa de uma alimentação rica em proteína e, por isso, consome tantos ovos. Em entrevista, ela disse que "gostaria de ter uma granja" para suprir suas necessidades.

Bia e Branca Feres

Reprodução

As irmãs gêmeas Bia e Branca Feres, atletas do nado sincronizado, responderam à pergunta de uma fã sobre a possibilidade de participação no BBB 21. Sem confirmar ou negar, elas somente publicaram um emoji de olhos observando.

Carla Diaz

Reprodução Instagram

No ar na reprise de "A Força do Querer", a atriz Carla Diaz também apareceu na lista dos famosos cotados. Recentemente, ela se curou de um câncer de tireoide.

Fiuk

Reprodução Instagram

Também na novela das 21h da TV Globo, Fiuk teve o nome especulado para esta edição do reality show.

Andressa Urach

Reprodução Instagram

Entre os nomes especulados especificamente pelos fãs está Andressa Urach. Ela, que foi uma das protagonistas d'A Fazenda 6, está em uma nova fase da vida. Urach já revelou algumas vezes que toparia participar do programa e levantou muita expectativa dos fãs para um possível retorno aos realities.