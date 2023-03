Como fazer para votar no BBB 23? Sarah, Key Alves e Domitila se enfrentam no paredão

O 8º paredão do BBB 23 é triplo e feminino: Sarah Aline, Key Alves e Domitila Barros podem ser eliminadas nesta terça-feira (7). Sarah estreia na berlinda, Key volta a correr riscos de eliminação após estrear o primeiro paredão da edição em dupla com Gustavo e Domitila sofre a apreensão de deixar a Casa Mais Vigiada do Brasil pela terceira vez.

Para votar no 8º paredão, não é preciso cadastro e você pode refazer o processo quantas vezes quiser para eliminar uma participante. Confira abaixo como fazer para votar no paredão.

Veja como foi formado o 8º paredão:

Passo a passo

1- Acesse o site https://gshow.globo.com/;

2- Clique na matéria que aparece ao centro do site com o título: Quem você quer eliminar do BBB 23?

3- Será aberta a página da votação, com as três opções: Domitila Barros, Key Alves e Sarah Aline. Clique na participante que você deseja eliminar do BBB;

4- Confirme seu voto, selecionando a opção “Sou humano”;

5- Seu voto está confirmando. Se quiser votar mais uma vez, refaça o processo.