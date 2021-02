'Comecei a ser biscate na pandemia', confessou Karol Conká

No gramado da casa do "Bog Brother Brasil 21", alguns brothers conversavam sobre a vida dentro e fora do reality global. Ao falarem sobre casos e crushes, a líder Karol Conká relembrou de uma viagem, onde conheceu uma pessoa, que a sister não falou o nome, e contou que sempre foi a amiga "encalhada".

"Eu sempre fui a encalhada da turma, a encalhada do rolê", brincou a cantora. Depois, Karol revelou: "Mas esse ano eu decidi que vou ser uma biscate. Quando eu sair daqui eu vou ser muito biscateira". Os colegas caíram na gargalhada.

De acordo com a rapper, essa mudança já começou: "Comecei a ser biscate na pandemia, peguei mais de quatro". Mais uma vez, todos deram risada e logo depois começaram a programar o que seria servido no almoço.