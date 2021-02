Carla Diaz e Arthur finalmente se beijam no 'BBB21'

Arthur e Carla Diaz finalmente se beijaram na festa do líder do "BBB21", após várias investidas do brother. Momentos antes, os dois já tinham dado “match”.

O instrutor de crossfit encurralou Diaz e disse que estava querendo muito que o momento acontecesse logo. Carla brincou e pediu para ele fazer uma cena como se tivesse flechando ela. Arthur fez a atuação e depois correu para o beijo mais esperado da noite, com a atriz.

"Eu me senti com 13 anos", disse Carla para algumas sisters depois da cena de beijo.

Arthur deu a primeira flechada na atriz algumas festas atrás, porém a união dos dois ainda envolveu desentendimentos entre o casal, Karol Conká e Arcrebiano, que foi eliminado ontem (9) no paredão.