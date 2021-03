Carla Diaz critica atitude de Caio no Jogo da Discórdia

A atriz Carla Diaz não gostou da forma como Caio se dirigiu a ela no Jogo da Discórdia do BBB21 na última segunda-feira, dia 2. Durante brincadeira no Quarto do Líder, o líder da semana João Luiz brinca dizendo em fazer um programa de noticias e Camilla cria uma possível manchete. "Carla Diaz atende o Big Fone e gera discórdia na casa", fala Camilla de Lucas.

Logo em seguida, a influenciadora digital comenta com a atriz. "Nossa, amiga, eu fiquei muito desconfortável no dia do Jogo da Discórdia, porque eu estava do seu lado e eu não imaginava esse cenário", declarou.

Carla Diaz então aproveita a deixa para criticar a atitude de Caio. "Foi muito feio, só que aí, quando a pessoa vem te pedir desculpa, só eu que ouvi a desculpa", comenta referindo-se à conversa que teve com o goiano quando ele pediu desculpas depois do Jogo da Discórdia. "Só eu que ouvi a pessoa se redimindo, só eu que ouvi que a pessoa se excedeu, porque, quando aconteceu a confusão, aconteceu na frente de todo mundo, no ao vivo", fala a atriz.

Camilla de Lucas comenta que não entendeu nada na hora sobre o fato. A atriz explica então o que sentiu. "Eu falei para o Caio, 'você fez a mesma coisa que a Lumena fez comigo, você me expôs, você não quis conversar comigo antes'", afirma.