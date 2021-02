VÍDEO: Camilla enfrenta Karol em discussão: 'Você vai ser braba lá fora'

Camilla de Lucas e Karol Conká protagonizaram mais uma confusão na casa do "BBB 21" depois da discussão envolvendo Gil, a rapper e Arthur.

As sisters iniciaram uma conversa sobre o acontecimento envolvendo o surto de Gil e Karol afirmou que Camilla estava do lado do brother. Camilla não gostou da afirmação e os ânimos ficaram alterados entre elas.

Eu esperei tanto por esse momento.



Obrigado @camilladelucas por botar a Karol no lugar dela.



"Você pode ser a Karol Conká a braba lá fora. Eu sou Camilla de Lucas, não sou idiota não"



pic.twitter.com/1vdUAimIVv — Leví Kaique Ferreira (@LeviKaique) February 20, 2021



"Você está dividindo a casa. Aqui não tem lado. Eu não to em lado de treta nenhum, com base em achismo. Você está usando o meu nome para o Caio, Rodolffo, Projota e Pocah naturalmente acharem que eu estou contra eles. Você joga a semente e sai. Eu venho aqui e eu falo mesmo", disse Camilla.

"Melhor você não falar porque você não vai aguentar a rajada. Você queria isso, disputa entre duas mulheres pretas", ameaçou Karol.

"Você quer pagar de militante. Eu não tenho a obrigação de ter afinidade com você porque somos mulheres pretas", respondeu Camilla.

"Você vai ser Karol braba lá fora, aqui tem outra braba também. Sou cria de Nova Iguaçu", completou a sister.