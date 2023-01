Camarote fora do BBB 23? Saiba quem quase entrou na casa

O BBB 23 está rendendo assuntos dentro e fora da casa. Segundo o colunista Leo Dias, a formação do time "Camarote" poderia ter sido diferente, pois o poeta alagoano Hugo Novaes, 34 anos, chegou a ser confinado, após passar por todas as etapas de seleção do programa, mas ficou de fora desta edição.

A informação recebida por Dias seria que o poeta estaria cotado para entrar no "Camarote" do BB 23, chegou até as fases finais da seletiva, mas não ingressou na casa.

Hugo pode não estar entregando conteúdo dentro do Big Brother Brasil 23, mas em suas redes sociais ele produz conteúdos com os poemas que escreve e compartilha mais da sua rotina. Além de poeta, Hugo é compositor, ex-militar e criou o projeto "1 tema, 1 poema, 1 minuto".

Sobre a vida amorosa do poeta alagoano, teve um envolvimento com a cantora Anitta. Ele ficou mais conhecido após participar do quadro do Domingão com Huck, "Um Crush Para Anitta". Concorrendo, ele venceu e ganhou um beijo da cantora.

Hugo também já teve uma relação amorosa com a ex-Fazenda 13, Sthefane Matos. Leo Dias também teria revelado a informação do "relacionamento discreto" dos dois. A relação não oficializou e meses depois a cantora anunciou o namoro com o cantor Kevi Jonny.

Conheça o perfil oficial do poeta Hugo Novaes: