Brothers montam seu pódio pessoal e dizem quem querem ver em 1º, 2º e 3º lugar

Nesta segunda-feira (15), os participantes do “Big Brother Brasil 21” montaram sua “final dos sonhos” no Jogo da Discórdia. Fiuk, no paredão desta semana, não apareceu no pódio de nenhum dos companheiros de confinamento.

Além de escolherem quem querem ver na final, eles também apontaram o competidor que acreditam que não tem chance de ganhar.

Confira os escolhidos de cada brother:

Thaís monta seu pódio com:

- Thaís em 1º lugar

- Pocah em 2º lugar

- Lumena em 3º lugar

E diz que Rodolffo não tem a menor chance de ganhar o programa

João Luiz monta seu pódio com:

- João Luiz em 1º lugar

- Camilla de Lucas em 2º lugar

- Carla Diaz em 3º lugar

E diz que Rodolffo não tem a menor chance de ganhar o programa

Gilberto monta seu pódio com:

- Gilberto em 1º lugar

- Sarah em 2º lugar

- Juliette em 3º lugar

E diz que Pocah não tem a menor chance de ganhar o programa

Pocah monta seu pódio com:

- Pocah em 1º lugar

- Karol em 2º lugar

- Thaís em 3º lugar

E diz que Sarah não tem a menor chance de ganhar o programa

Camilla de Lucas monta seu pódio com:

- Camilla em 1º lugar

- João Luiz em 2º lugar

- Carla Diaz em 3º lugar

E diz que Caio não tem a menor chance de ganhar o programa

Rodolffo monta seu pódio com:

- Rodolffo em 1º lugar

- Caio em 2º lugar

- Karol em 3º lugar

E diz que Thaís não tem a menor chance de ganhar o programa

Caio monta seu pódio com:

- Caio em 1º lugar

- Rodolffo em 2º lugar

- Sarah em 3º lugar

E diz que Gilberto não tem a menor chance de ganhar o programa

Viih Tube monta seu pódio com:

- Viih Tube em 1º lugar

- Juliette em 2º lugar

- Nego Di em 3º lugar

E diz que Thaís não tem a menor chance de ganhar o programa

Arthur monta seu pódio com:

- Arthur em 1º lugar

- Projota em 2º lugar

- Carla Diaz em 3º lugar

E diz que Fiuk não tem a menor chance de ganhar o programa

Carla Diaz monta seu pódio com:

- Carla Diaz em 1º lugar

- Camilla em 2º lugar

- João Luiz em 3º lugar

E diz que Lumena não tem a menor chance de ganhar o programa

Lumena monta seu pódio com:

- Lumena em 1º lugar

- Karol em 2º lugar

- Gilberto em 3º lugar

E diz que Carla não tem a menor chance de ganhar o programa

Karol monta seu pódio com:

- Karol em 1º lugar

- Lumena em 2º lugar

- Pocah em 3º lugar

E diz que Sarah não tem a menor chance de ganhar o programa

Projota monta seu pódio com:

- Projota em 1º lugar

- Arthur em 2º lugar

- Karol em 3º lugar

E diz que Sarah não tem a menor chance de ganhar o programa

Juliette monta seu pódio com:

- Juliette em 1º lugar

- Viih Tube em 2º lugar

- Gilberto em 3º lugar

E diz que Nego Di não tem a menor chance de ganhar o programa

Fiuk monta seu pódio com:

- Fiuk em 1º lugar

- Karol em 2º lugar

- Lumena em 3º lugar

E diz que Arthur não tem a menor chance de ganhar o programa

Sarah monta seu pódio com:

- Sarah em 1º lugar

- Gilberto em 2º lugar

- Caio em 3º lugar

E diz que Nego Di não tem a menor chance de ganhar o programa

Nego Di monta seu pódio com:

- Nego Di em 1º lugar

- Karol em 2º lugar

- Pocah em 3º lugar

E diz que Sarah não tem a menor chance de ganhar o programa