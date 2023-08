Boninho visita Belém para possível seleção do Big Brother Brasil

Boninho está em Belém do Pará. O diretor do Big Brother Brasil (BBB), José Bonifácio Brasil, mais conhecido como Boninho, divulgou um vídeo na Estação das Docas com amigos. Na legenda, o diretor do maior reality show do Brasil escreveu: "A caravana chega hoje em Belém e depois parte para Recife!!!".

Sem detalhar o que ele veio fazer na capital paraense, Boninho filmou a orla junto com integrantes de uma carava do BBB que estavam sentados em um restaurante da Estação das Docas. "Adivinha onde eu tô? Oh, Belém!", disse Boninho. "Visual lindo de Belém, depois vamos para Recife", completou.

Em vídeos anteriores, Boninho divulgou as viagens para algumas capitais brasileiras para a seleção dos candidatos do BBB24. Antes de Belém, a equipe do BBB passou também pela cidade de Goiânia (GO).

