Boninho debocha sobre suposta agressão de Juliette e chama o VAR

A hashtag “Expulsa Juliette” esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter do Brasil durante a madrugada deste sábado (13). O “Big Boss”, Boninho estava de olho e se manifestou sobre a suposta agressão cometida pela pernambucana contra Thaís no “Big Brother Brasil 21”.

No vídeo compartilhado pelas torcidas, Juliette aparece contando uma história e puxando Thaís pela jaqueta.

O diretor do reality usou uma referência ao futebol e chamou o VAR, o “árbitro de vídeo”, para dizer que a “jogada” foi válida. “Torcidas pirando! Não, isso não é motivo de expulsão! Consultei o Arnaldo e isso pode!! Segue o jogo!”, escreveu Boninho.