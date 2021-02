Boninho confirma paredão fake para botar fogo no parquinho

Boninho pretende colocar ainda mais “fogo no parquinho” do BBB 21 e não faz questão nenhuma de esconder! Na madrugada de terça-feira (2), depois de postar uma imagem de um lobo em uma pele de cordeiro, ele agitou a web, cada vez mais dividida com relação aos participantes da edição.

“Quem é quem? Você já pode julgar?”, questionou ele sobre quem seriam os vilões e mocinhos do BBB 21. Marina Ruy Barbosa, fã do programa, pediu paredão falso e o diretor do reality foi direto ao ponto. “Quero paredão fake hihihi”, escreveu a atriz. “Vamos fazer!!”, respondeu ele.

Cercado por debates, polêmicas e grande repercussão nas redes sociais, o BBB 21 teve um início promissor no quesito audiência. De 25 até 31 de janeiro, o reality show marcou 25,2 pontos de média e foi sintonizado por 44% dos televisores ligados na Grande São Paulo, principal mercado publicitário do país.

Essa é a melhor primeira semana do Big Brother Brasil desde a temporada de 2014. Há sete anos, quando Pedro Bial ainda apresentava o programa, os sete primeiros dias registraram 26 pontos de média, entre 14 e 19 de janeiro. Ou seja, esse é o início mais positivo da “era Tiago Leifert”.

Já Fiuk foi o participante mais citado no Twitter na primeira semana do BBB 21, segundo um levantamento do Knewin Social. A empresa monitorou mais de 2,5 milhões de tuítes entre 25 e 31 de janeiro. O cantor e ator Fiuk foi o participante mais citado no Twitter, com 229.044 menções, seguido pelo rapper, Projota com 187.343, e pela cantora Pocah, com 168.737 tuítes.