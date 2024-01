BBB24: Que horas começa e quem participa do Sincerão nesta segunda-feira (22)

Com o paredão quintuplo, mais gente participará da segunda edição do Sincerão nesta segunda-feira (22). Veja como vai funcionar a dinâmica do BBB 24 esta semana.

VEJA MAIS:

Seguindo a grade da emissora, o Sincerão começa às 22h25 (horário de Brasília). A dinâmica poderá ser acompanhada no programa ao vivo e no Globoplay, pelos assinantes do streaming.

O novo game da edição de 2024, substitui o Jogo da Discórdia e os brothers batem um papo com o apresentador, que vai questionar sobre os outros participantes e o jogo. Participam da dinâmica os protagonistas da semana, ou seja, o Líder, o Anjo e os indicados ao Paredão. Enquanto isso, os outros jogadores assistem de dentro da casa, sem poder responder.

Nesta semana, por conta da novidade no paredão, 6 brothers vão participar do game. Farão parte do elenco principal do jogo: o Líder Rodriguinho e os emparedados Alane, Giovanna Pitel, Lucas Luigi, Marcus Vinicius e Vinicius.