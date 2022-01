BBB22: Naiara Azevedo questiona Arthur Aguiar sobre traição

Na área externa da casa do "BBB 22" (TV Globo), Naiara Azevedo aproveitou o desabafo de Arthur Aguiar sobre o relacionamento com Maíra Cardi, para questionar o ator sobre traições. "Você acredita que quem ama trai?", perguntou a cantora. "Sim, porque eu acho que uma coisa não tem nada a ver com outra", respondeu o ator. "Você acha que quando você traia ela você a amava da mesma forma?", questionou novamente quando a câmera do Globoplay cortou para outra direção.

A resposta do brother, que não foi mostrada em nenhuma câmera do Globoplay — plataforma que transmite o reality por 24 horas, deixou o público curioso.