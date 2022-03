BBB: relembre as provas de resistência mais demoradas do programa

A Prova do Líder de resistência do ‘BBB 22’, que começou na noite da quinta-feira (10), segue em andamento com cinco participantes na disputa e com mais de 19 horas de duração. Mesmo ciente de que as provas não podem ultrapassar 24 horas, a dinâmica ainda não pode ser considerada a mais longa do reality show. Isso porque, nas edições anteriores, tiveram disputas mais demoradas. Para entrar no clima da competitividade, relembre cinco provas mais longas do BBB:

Provas mais longas do BBB:

Ana Clara e Kaysar no ‘BBB 18’

A prova teve 42 horas e 58 minutos de duração (Reprodução/ Redes sociais)

Os participantes Ana Clara e Kaysar realizaram a prova mais longa do "BBB" com duração de 42 horas e 58 minutos. A prova exigia que os brothers ficassem em pé em uma plataforma que girava, presos por um cinto de segurança.

Na época, a dinâmica não teve um vencedor, pois por questões de saúde dos dois participantes, a equipe interrompeu a prova de resistência. Kaysar levou o carro e Ana Clara a imunidade.

Kelly e Jakeline no ‘BBB 12’

A prova de resistência teve mais de 29 horas de duração (Reprodução/ Redes sociais)

As duas sisters passaram mais 29 horas dentro de um carro disputando a liderança da semana. Além de poder indicar alguém ao paredão, a vencedora ganhou uma imunidade e um carro zero. Kelly levou ‘a melhor’ na prova.

Kaysar e Jéssica no ‘BBB 18’

A prova teve mais de 29 horas e 48 minutos de duração (Reprodução/ TV Globo)

Mais uma vez Kaysar provou que é bom de resistência. Na prova do líder do ‘BBB 18’, o sírio passou 29 horas e 48 minutos na dinâmica contra Jéssica, em um jogo que exigia esforço físico e inteligência. A recompensa? O passaporte para a grande final do programa.

Thelma e Mari Gonzalez no ‘BBB 20’

A prova teve 26 horas e 25 minutos de duração (Reprodução/ TV Globo)

A vencedora da edição ‘20’, ‘Thelminha’ ficou em quarto lugar na ganhadora das provas mais longas, resistindo a dinâmica por 26 horas e 25 minutos. No jogo, que exigia força das participantes ao se segurar em um carrossel que rodava em várias direções, a médica disputou contra Mari.

Paula e Gabi no ‘BBB 19’

A prova teve 24 horas e 50 minutos de duração (Reprodução/ TV Globo)

Paula disputou contra Gabi a quinta prova mais longa do ‘BBB’, com 24 horas e 50 minutos de duração. No jogo de resistência, as duas participantes tinham que encarar jatos de água, lama, vento e ondas de calor enquanto ficavam presas por uma pulseira a um carro.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)