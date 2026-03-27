BBB 26: Solange Couto coloca Ana Paula e Milena no monstro e sisters discutem: 'Tu é chata'
No castigo, chamado "Os Iluminados", as duas precisarão se revezar para cumprir o desafio
Solange Couto ganhou a Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26 nesta sexta-feira, 27, e está imune. A atriz escolheu a líder Ana Paula e Milena para cumprirem o Castigo do Monstro.
No castigo, chamado "Os Iluminados", as duas precisarão se revezar para cumprir o desafio. O objetivo é manter as luzes dos refletores sempre acesas, apertando um interruptor. Caso a pessoa da vez deixe as luzes se apagarem, precisará ficar no castigo por mais tempo, sem poder trocar com o parceiro.
Ao serem escolhidas para o Monstro, Ana Paula e Milena vão para a Xepa. Anteriormente, a líder havia dito que iria esperar a decisão do Anjo para determinar seu possível voto em Cowboy. Solange não pode ser votada neste Paredão.
Após a escolha, as três discutiram e se desentenderam no gramado. "Sabe o que é, Ana Paula? É que tu é chata!", disparou a atriz contra a jornalista. Em seguida, Couto disse a Boneco que não iria escolher a líder, mas não gostou do jeito como foi encarada por ela após conquistar o Anjo.
