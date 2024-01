BBB 24: Saiba quem são os participantes que não receberam nenhum voto

O BBB 24 começou sendo uma das edições mais movimentadas do reality, com eliminações aceleradas de participantes e até a formação de um paredão quíntuplo. Mesmo com esse frenesi, duas participantes do reality ainda não receberam nenhum voto na casa: Wanessa e Leidy Elin.

As duas sisters seguem “invictas” no quesito de ser alvo de alguém da casa, diferente de Davi, que é o participante mais votado da edição.

Até o momento, o baiano já recebeu 18 votos no Confessionário. Ele só deixou de receber votos na primeira semana do reality, quando entrou com Isabelle e ganhou imunidade.

Leidy Elin e Wanessa nunca se envolveram em desavenças diretas dentro da casa, apesar de Wanessa ter uma antipatia clara por Davi, o brother nunca devolveu votos na cantora.

Já Davi, recebe votos de participantes diversos e com justificativas das mais variadas possíveis. Um dos fatores que explica o baiano ter sido alvo tantas vezes são as tretas que ele já teve com Rodriguinho, Nizam, MC Bin Laden, Alane, Vinicius, Yasmin e Wanessa

O excesso de comida consumida em banquetes preparados por Davi, também gerou conflito na casa, uma vez que muitos participantes reclamaram com a falta de alimentos na Xepa. Essa briga foi inclusive usada como desculpa para votar no brother, que segue sendo um dos principais alvos no reality.