BBB 24: Quando é a Prova do Anjo? Veja detalhes da dinâmica nesta semana

Os confinados do BBB 24 enfrentarão mais uma Prova do Anjo. Diferente das semanas anteriores desta edição, a disputa desta semana acontecerá no sábado (03) e não às sextas-feiras. Quem conseguir vencer a dinâmica, fica imune à próxima formação do paredão e ainda ganha o direito de imunizar outro participante.

A TV Globo ainda não confirmou o horário da Prova de amanhã, mas, se o reality seguir como nas provas anteriores no mês de janeiro, a dinâmica deve ocorrer no período da tarde. Até então, não há informações sobre o formato ou sobre a quantidade dos brothers serão incluídos na disputa pela imunidade da semana.

Nessa sexta-feira (02), Fernanda terá que indicar quatro participantes para ficar na mira do Líder. No paredão do próximo domingo (04), ela terá que escolher apenas entre estas pessoas para ir ao paredão.

