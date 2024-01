BBB 24: o que rolou na madrugada desta quinta (25/01)? Rodriguinho dançando e muita azaração

A quinta festa do BBB 24 foi marcada por muita animação, clima de romance e quase beijo. A banda Jota Quest comemorou 25 anos de carreira no palco do reality, embalou os brothers com seus maiores sucessos e fez até o Rodriguinho se animar. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

Um milagre aconteceu

O pagodeiro Rodriguinho, que tem sido criticado por sua postura durante as atrações musicais do programa, surpreendeu ao se empolgar no show da banda Jota Quest. O brother se levantou, cantou e até dançou, deixando os internautas surpresos.

O cantor não ficou sentado durante o show e até dançou ao lado dos colegas de confinamento. Em outro momento, Rodriguinho dançou até Pussycat Dolls.

Show exclusivo

O show do Jota Quest foi um dos momentos mais esperados da festa. Os brothers e sisters cantaram e dançaram ao som dos hits "Além do Horizonte", "Na Moral", "Encontrar Alguém", "O Sol" e "Mais uma Vez".

Os participantes também fizeram uma roda e improvisaram um acústico com hit "Só Hoje" da banda.

Fã emocionada

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi a reação da sister Fernanda, que é fã da banda. Ao ver os ídolos no palco, a sister não conseguiu segurar a emoção e caiu no choro. O vocalista da banda, Rogério Flausino, percebeu a emoção da sister e a abraçou duas vezes, indo contra as regras do programa.

Depois que o show acabou, Fernanda contou para Bin Laden o motivo de sua emoção. Ela explicou que sempre foi fã da banda e já teve a oportunidade de estar perto dos ídolos, mas estava a trabalho na ocasião.

Quase beijo e muita azaração

Outro destaque da festa foi a aproximação entre Leidy Elin e Juninho. O casal protagonizou alguns momentos quentes na pista de dança, mas não chegou a beijar. O brother chegou a brincar com um morango na boca, sensualizando para a sister, enquanto os outros participantes vibravam.

Durante a madrugada, os dois dançaram agarradinhos diversas vezes. No entanto, apesar do clima entre os dois, Leidy reforçou que não quer formar casal. "Aqui é jogo, eu tenho que pensar em três milhões, não tenho que pensar em macho", disse Leidy.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)