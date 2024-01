BBB 24: Luigi usa novamente termo 'macaca' para se referir à mulher negra; vídeo

No Big Brother Brasil 24, o participante Luigi voltou a usar o termo "macaca" para se referir a uma mulher negra. Durante uma conversa com Vinicius e Yasmin Brunet no quarto do líder na madrugada de segunda-feira (22), o vendedor, que está no paredão quíntuplo, usou a expressão racista quando disse que o atleta só gostava de "macaca". Assista:

[twitter1749319668869841363]

Yasmin reagiu com espanto: "Quê?", e, na, sequência, ele se corrigiu: "Macaca não, ele gosta de preta, pretona". Desconfortável com a situação, a filha de Luiza Brunet se despediu dos brothers - Luigi, Vinicius, Mc Bin Laden e Rodriguinho - e saiu do cômodo.

VEJA MAIS

Em seguida, Yasmin reclama da fala do brother para Wanessa Camargo. "Luigi é sem noção, cara. Não é possível que ele não saia, te juro", disse a sister, fazendo a cantora perguntar o que ele falou. "Não quero nem repetir, mas é uma pena porque eu gosto muito dele e não entendo por que ele fala essas paradas. […] Ele usou o mesmo termo de novo pra falar da Leidy, cara", disse, lembrando a primeira vez que Luigi falou "macaca" na casa. "Lembra daquele negócio que ele chamou a Leidy? Ele falou de novo esse nome."

Luigi usa termo "macaca" pela primeira vez com Leidy Elin

No segundo dia de programa (8), Luigi se referiu a Leidy Elin como "macaca". A sister ficou chateada e chamou a atenção do vendedor, ressaltando a gravidade do uso do termo, sobretudo entre pessoas pretas. "[...] Tô sentando e conversando com você que tomara que não se repita. Eu tava preparada pra ter essa conversa com qualquer um. Mas com isso não se brinca, é uma palavra muito pesada e muito usada lá fora. Dois pretos, pobres e favelados, eu e você. Precisava nem sentar com você e falar isso", disse a sister.

*(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da jornalista de OLiberal.com, Mirelly Pires)