BBB 24: Esposa de Lucas Buda responde se aparecerá no vídeo do Almoço do Anjo

A vitória de Lucas Buda, conhecido do público como 'calabreso', na Prova do Anjo deste sábado (9), no BBB 24, fez o público se perguntar se a esposa Camila Moura aparecerá no vídeo do almoço do anjo. Além da chance de imunizar um aliado, o vencedor da prova ganha um almoço e a chance de assistir a um vídeo da família.

Camila Moura decidiu se separar após as investidas do brother em Pitel e não participará da dinâmica. “Ele tem plena consciência das merdas que ele faz!! Mas eu tô aqui, na ansiedade para ver a cara dele quando eu não aparecer”, disse Camila nas redes sociais.

A moça tem o apoio do público após ter exposto o ponto final na relação com Lucas na web. A professora de história acumula seguidores nas redes sociais. No total, Camila já soma mais de 2 milhões de seguidores, enquanto Buda tem menos de 160 mil.