BBB 24: Enquete mostra que participante pode ser eliminado com mais de 60% dos votos

O 19º Paredão do BBB 24 terá seu desfecho na noite desta terça-feira (09) com a possível saída de Alane, Isabelle ou Lucas Henrique, que disputam a preferência do público.

Uma enquete parcial, realizado pelo UOL, revela que um dos três pode deixar o programa hoje com quase o dobro de votos do adversário.

Lucas Buda é o favorito para deixar o programa hoje, uma vez que soma 60,51% dos votos na enquete.

A porcentagem é quase o dobro dos votos destinados para Alane, que aparece na enquete com 33,1%.

Assim como no último Paredão, Isabelle segue sendo a menos rejeitada. A parcial mostra que a amazonense tem apenas 6,4% dos votos para ser eliminada.