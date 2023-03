BBB 23: Vencedores da Prova do Líder, MC Guimê e Ricardo Alface 'brigam' pela liderança; entenda

MC Guimê e Ricardo Alface venceram juntos a Prova do Líder desta quinta-feira (9) do BBB 23, na TV Globo. Entretanto, o que seria motivo de alegria pode se tornar uma grande disputa entre os brothers, uma vez que os dois estão relutantes em abrir mão da liderança.

"Vou bater o pé. Vou fazer o que o Tadeu falar. Se for sorteio, é sorte. Se for pra entrar em consenso eu não vou ceder, não vou deixar de ser líder. (...) Ele tinha me falado que a maior preocupação dele é proteger a Sarah. O meu não é sobre proteger ninguém, eu quero fazer meu game, quero indicar alguém. Minha indicação hoje incomoda ele porque ele acha que, se eu indicar o Black, a Sarah fica no risco. Se eu for líder eu mesmo, sozinho, e não tiver que dividir voto eu e ele nem entrar em consenso, eu, hoje, sem dúvida voto no Black. Quero muito que o Tadeu hoje decida. Se eu for líder sozinho, vou tomar minhas próprias ações. Se eu for líder com ele, nós vamos debater altas ideias, porque não vai ser assim", disse Guimê.

"Vocês não entrariam em consenso e indicariam outra pessoa?", perguntou Bruna. "Ele indicaria o Fred, mas o Fred tá imune, essa é a real. Quem tá no risco agora é a Lari. Eu levantei a hipótese de indicar a Marvvila, ele ficou mais ou menos, não decidiu. Pelo jeito, não quer. E o Black ele tava questionando isso aí. Fiquei com tanto ranço do cara que não tô nem falando", responde Guimê.

"Mas você acha que é um Paredão interessante pra ele ir? Com a Domitila?", indaga a atriz. "Ele sai", decreta o marido de Lexa.