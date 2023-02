BBB 23: Key Alves diz que Neymar já quis ficar com ela e sua irmã gêmea; vídeo

A irmã gêmea de Key Alves, a jogadora de vôlei Keyt Alves, falou sobre a situação que ambas teriam vivido com Neymar, após a participante do "Big Brother Brasil 23" contar o caso. Em uma conversa com seus colegas no programa, Key revelou que o jogador propôs se relacionar com as duas.

Por meio de um Story no Instagram, a irmã de Key Alves disse: "Só sei de uma coisa: a Key vai ter que pagar terapia para mim". Em um vídeo postado nas redes sociais, Keyt brincou sobre a situação, pedindo para que a irmã ficasse quieta dentro do programa.

Key, Neymar e Keyt?

Durante o confinamento, Key Alves contou que Neymar flertava com sua irmã e mandava mensagens para Keyt nas redes sociais, e que as investidas cessaram quando Keyt começou a namorar. Foi nesse momento que Neymar mudou seu alvo e começou a flertar com Key, segundo o relato da sister.

"Quem sabe de repente eu não pego as duas?", teria dito Neymar, segundo a revelação de Key Alves.

"Eu e minha irmã, a gente conversa de tudo, e ele acha que não ia falar disso? Agora, se ele não tivesse mandado mensagem para ela, se tivesse mandado só para mim, eu já estava lá em Paris (risos). Você acha que não? Passear, né?", disse Key Alves, admitindo que ficaria com o jogador.