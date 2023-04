BBB 23: Jogo da Discórdia tem ‘tiro, porrada e bomba’ e indicação ao próximo Paredão

Nesta segunda-feira (3), o Jogo da Discórdia do “Big Brother Brasil 23” teve aquele famoso “Tiro, Porrada e Bomba” entre os participantes da casa. Tadeu Schmidt garantiu que a dinâmica irá proporcionar indicação ao Paredão. Para conseguir o benefício, o brother precisa ser o último a sair da dinâmica. Caso saia amanhã, o poder também irá se perder.

Os confinados sortearam as suas ordens de fala no Jogo da Discórdia. Em seguida, foram levados ao gramado do “BBB 23” onde irão apontar o pior defeito do seu oponente, depois escolhendo uma consequência como forma de punição.

Ordem das jogadas:

Domitila Amanda Larissa Aline Wirley Cezar Ricardo Fred Nicácio Marvvila Bruna Griphao Sarah Aline

Confira como irá funcionar a dinâmica:

A pessoa vai ao púlpito, chama o alvo para apontar o pior defeito. Mas quem recebe a chamada "chamada" duas vezes está fora da dinâmica. O alvo também levará uma “consequência” e tem até trinta segundos para se defender.

O último que restar no Jogo da Discórdia irá ganhar o poder de indicar alguém ao Paredão no próximo domingo.

Dinâmica

Domitila foi a primeira a jogar e escolheu Cezar Black. A sister apontou o pior defeito dele: a vitimização. Cezar sofreu a punição de tiro de fumaça.

Amanda escolheu Ricardo como alvo e afirmou que o pior defeito do biomédico é a prepotência. Alface foi punido com tiro de fumaça.

Larissa chamou Domitila como alvo e disse que o pior defeito da sister é “falar muito e fazer tudo ao contrário do que fala”. A sister levou um tiro de fumaça.

Aline Wirley escolheu Domitila Barros como alvo e disse que “falta coerência” na sister. Ela levou bomba de tinta, e por ter sido escolhida duas vezes, foi eliminada da dinâmica.

Cezar escolheu Ricardo como alvo e disse que o pior defeito do biomédico é ser “prepotente”. Alface levou como consequência bomba de tinta e foi também eliminado do jogo.

Já Fred Nicácio escolheu Amanda como alvo e citou a “hipocrisia” como pior defeito da médica. A sister levou um tiro de fumaça.

Marvvila também escolheu Amanda e apontou "Incoerência " como defeito da participante. Amanda levou bomba de tinta e foi eliminada da dinâmica.

Em atualização!