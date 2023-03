BBB 23: Bruna Griphao é a sexta participante a deixar a Prova de Resistência

A disputa acirrada pela Prova do Líder, mais uma prova de resistência, do BBB 23 tem como mais nova eliminada a atriz Bruna Griphao. Com quase onze horas de disputa, a sister foi a sexta a deixar a prova. Permanecem na disputa: Ricardo, Fred Nicácio, Aline Wirley e Cezar Black.

Ao longo da madrugada a atriz protagonizou um desentendimento com a miss Domitila Barros. Exausta e com dor de cabeça, Domitila reclamu quando Bruna começou a cantar para incomodar os concorrentes, para tentar desestabilizá-los. Em contrapartida, Dimitila deu um grito para assustá-los, mas também não teve sucesso.

VEJA MAIS