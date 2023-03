BBB 23: Boninho diz que já está pronta a nova dinâmica do jogo

Boninho usou as redes sociais, nesta terça (7) para falar sobre as próximas dinâmicas do BBB 23. Depois do jogo da discórdia, que agitou a a casa, o diretor do programa já acertou tudo para as próximas etapas.

"Tudo pronto para quarta-feira. A ação deve começar bem cedinho, isso o Tadeu deve contar para vocês. Vai ter coisa bacana, fica ligado!".

O apresentador Tadeu Schmidt vai explicar as próximas etapas na noite desta terça-feira (7) ocasião em que terá mais uma eliminação.

Depois de uma noite tensa, os brothers acordaram soltando farpas para todos os lados! No Raio-X, eles estavam afiadíssimos.